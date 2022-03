Rusia ka testuar armë hipersonike! Raketa mund të arrijë në Londër në vetëm 5 minuta (VIDEO)

TV rus Zvezda, një kanal në pronësi të Ministrisë ruse të Mbrojtjes, shkruan se raketat hipersonike janë “aq të shpejta” sa sistemet kundërajrore të armikut nuk mund t’i zbulojnë në kohë.

Forcat ruse në Ukrainë kanë përdorur armë hipersonike për herë të parë, tha zëdhënësi i Ministrisë ruse të Mbrojtjes, Igor Konashenkov.

“Sistemi Dagger me raketa hipersonike shkatërroi një depo të madhe nëntokësore të raketave ushtarake ukrainase në rajonin Ivano-Frankivsk të Ukrainës”, shtoi Konashenkov në një deklaratë shkruan albeu.com, raporton 24sata.hr.

Kur rusët kohët e fundit testuan një raketë hipersonike Zircon nga fregata Admiral Gorshkov në një objektiv në ujërat e Detit të Bardhë, britanikët shkruan se raketa do të arrinte në Londër për vetëm pesë minuta.

– Askush nuk do ta shohë nisjen ose fluturimin e tij. Ata vetëm do të shohin se cili ishte objektivi – tha kapiteni i fregatës Igor Krohmal, i cili më pas tha se raketa e testuar mund të udhëtojë pothuajse 1500 kilometra përpara se të shkatërrojë objektivin.

Sipas Mirror, raketat Zircon u bënë pjesë e forcave të armatosura ruse këtë vit, pasi Vladimir Putin tha se ato i kishin kaluar me sukses testet.

Sipas Mirror, ndonëse regjistrimi është publikuar vetëm së fundmi, ka mundësi që të jetë në muajin dhjetor. Sipas TV Zvezda, Zirkoni mund t’i shërbejë Putinit për të shkatërruar qytetet amerikane nëse ka një konflikt bërthamor.

Gjegjësisht, rrezja e Zirkonit është rreth 650 milje, ose pak më shumë se 1000 kilometra, por kapiteni Krohmal pohon se raketa mund të shkojë shumë – deri në 930 milje, ose gati 1500 kilometra.

Zirkon u lançua zyrtarisht për herë të parë në tetor 2020, të cilin Presidenti Putin e quajti një “ngjarje të madhe”. Nisja e fundit provë e tillë u zhvillua më 18 nëntor. Marrë nga 24sata.hr. /albeu.com/

#Video Today Russia successfully tested a Zircon hypersonic cruise missile from a nuclear submarine in the Barents Sea in the Arctic

This missile has a range of 1000 kms and flies at 8 times the speed of sound !!! A genuine ‘carrier killer’ unlike the dud Chinese DF-21 missile. pic.twitter.com/elR7YyA0HH

— Manoj Rawat🇮🇳 (@SeaSkipper) October 4, 2021