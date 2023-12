Rusia “josh” emigrantët nga kufiri finlandez dhe i dërgon të luftojnë në Ukrainë

Rusia po përpiqet të rekrutojë emigrantë të huaj, të ndaluar në kufirin e saj me Finlandën, për luftën në Ukrainë.

BBC ka parë prova të disa rasteve në të cilat të huajt u futën me nxitim në një kamp ushtarak në kufirin me Ukrainën, disa ditë pasi ata u kapën për shkelje të ligjeve të imigracionit.

Praktika e detyrimit të njerëzve në qendrat e paraburgimit për të nënshkruar kontrata për shërbimin ushtarak në Ukrainë nuk është e re, por shifrat u rritën pasi migrantët e huaj mbërritën në kufirin 1,340 km (833 milje) të Rusisë me Finlandën, raporton Albeu.com.

Finlanda mbylli përkohësisht të tetë pikat e saj kufitare ruse, duke akuzuar Moskën për kanalizimin e emigrantëve dhe azilkërkuesve atje si pjesë e një fushate destabilizimi pasi qeveria në Helsinki iu bashkua NATO-s në fillim të këtij viti.

Analiza e seancave gjyqësore në Karelia, një nga tre rajonet ruse në kufi me Finlandën, tregoi se në tre javët e fundit, 236 persona u arrestuan për qëndrim në Rusi pa viza të vlefshme, të destinuara për deportim. Pamja ishte e ngjashme në dy rajonet e tjera kufitare të Leningradit dhe Murmansk.

Në mesin e atyre që u paraqitën në gjykatë në Karelia ishte një burrë somalez rreth të 40-tave, i cili u arrestua në mes të nëntorit, u dënua me një gjobë prej 2,000 rubla (£ 17; 20 €) dhe u ndalua në pritje të dëbimit, një procedurë standarde për këdo pa një vizë të përshtatshme.

Awad dhe të paktën një duzinë të burgosur të tjerë të mbajtur në qendrën e para-deportimit në Petrozavodsk, kryeqyteti i Karelias, u afruan nga përfaqësues ushtarakë menjëherë pas arrestimit të tyre dhe iu ofrua “një punë për shtetin”.

Atyre iu premtuan pagesa të mira, kujdes mjekësor dhe leje për të qëndruar në Rusi pas përfundimit të një kontrate ushtarake njëvjeçare.

Awad nuk është emri i tij i vërtetë, por BBC e ka konfirmuar identitetin e tij.

Ai kishte mbërritur në Rusi në mes të korrikut dhe shkoi në Bjellorusinë fqinje, duke u përpjekur për muaj të tërë të hynte në Poloni. Në fillim të nëntorit, ai tha se grupet e bisedave në internet të njohura me azilkërkuesit ishin të mbushur me lajme se kufiri rus me Finlandën ishte bërë më i aksesueshëm.

Një numër i paparë imigrantësh filluan të shfaqen në kufirin e Finlandës dhe të aplikojnë për statusin e refugjatit.

Autoritetet finlandeze akuzuan Rusinë për inkurajimin e fluksit dhe braktisjen e kontrolleve të zakonshme të vizave për udhëtarët që hyjnë në zonën kufitare.

Kalimi i fundit kufitar i Finlandës në Raja-Jooseppi u mbyll më 29 nëntor, megjithëse autoritetet në Helsinki po planifikonin të rihapinin kufirin më vonë këtë muaj. Ata që vijnë nga ajri ose deti mund të kërkojnë ende azil.

Awad i tha BBC-së se ai punësoi një taksi më 14 nëntor dhe, së bashku me një tjetër emigrant somalez, u çua për disa orë nga Shën Petersburg në Lakhdenpokhya, një qytet në Karelia 30 km nga kufiri finlandez.

Ata po vepronin vetë dhe askush nuk i kishte ndihmuar, pohoi ai.

Rasti i tij ishte tipik. Viza njëmujore i kishte mbaruar në gusht dhe kur taksia u ndalua nga policia për kontroll, ai u arrestua. Awad dhe një duzinë personash të tjerë u dënuan të nesërmen dhe u transferuan në qendrën e paraburgimit.

Grupet e të drejtave të njeriut thonë se të huajt që përdorin Rusinë si një pikë tranziti në udhëtimin e tyre drejt Perëndimit në mënyrë rutinore i kalojnë vizat e tyre afatshkurtëra ndërsa përpiqen të kalojnë kufijtë me vendet e BE-së.

Kështu, kur policia filloi arrestimin e atyre që nuk kishin viza të vlefshme ruse në mes të nëntorit, shënoi një ndryshim në qasjen e Rusisë ndaj emigrantëve në kufirin finlandez.

Dokumentet që ofronin një vend pune, të cilat iu prezantuan nga zyrtarët somalezëve dhe të tjerëve, ishin në rusisht, gjë që asnjë nga grupi nuk mund ta kuptonte. Ai dhe të tjerët supozuan se do t’u jepej punë në lidhje me ushtrinë brenda Rusisë, tha ai.

“Nuk na u dhanë dokumentet e kontratës dhe ato as nuk u treguan siç duhet. Ne pyetëm cilat do të jenë punët por ata na thanë se është e thjeshtë dhe e mirë,” tha ai për BBC.

Nga frika e dëbimit në Somali, ku ai tha se jeta e tij ishte kërcënuar disa herë nga militantët e al-Shabab, ai nënshkroi ofertën, së bashku me pesë somalezët e tjerë, pesë burra nga vendet arabe dhe një shtetas kuban. Ata u hipën në një autobus dhe u dërguan në jug.

BBC i ka kërkuar ministrisë së brendshme të Rusisë në Karelia informacion se sa të burgosur të tjerë janë liruar nga qendra të tilla paraburgimi, por deri më tani nuk ka pasur asnjë përgjigje.

Ne kemi konfirmuar gjithashtu identitetin e një burri tjetër në grup, emri i të cilit përputhej me procesverbalet gjyqësore në Karelia.

Gjithashtu, një burrë irakian, i cili gjithashtu u arrestua afër kufirit të Finlandës, u tha aktivistëve të të drejtave të njeriut se edhe atij po i bëhej presion për të nënshkruar një kontratë ushtrie si një mënyrë për të anuluar urdhrin e dëbimit.

Ai tha se jeta e tij ishte në rrezik të madh nëse ai kthehej në Irak. Nuk dihet nëse ka pranuar të nënshkruajë, raporton Albeu.com.

Në fillim të kësaj jave, Radio Kulmiye e Somalisë intervistoi një përfaqësues të paidentifikuar nga komuniteti somalez në Bjellorusi, i cili tha se të paktën 60 shtetas somalezë po mbaheshin në qendrat ruse të paraburgimit dhe po afroheshin nga rekrutuesit ushtarakë.

Sipas tij, të paktën tetë burra kishin rënë dakord të nënshkruanin një kontratë me ushtrinë ruse.

Awad tha për BBC se udhëtimi i tij me autobus përfundoi në kufirin me Ukrainën, në një kamp ushtarak me baltë të bërë nga tenda të mëdha.

Pikërisht atëherë kur grupi i tij e kuptoi se po dërgoheshin për të luftuar, ai tha: “Gjithçka që na thanë ishte një gënjeshtër.”

BBC i është drejtuar sërish ministrisë së brendshme ruse për të komentuar mbi akuzat se të burgosurve të huaj u ofrohen kontrata ushtarake në këmbim të lirimit të tyre.

Të huajt në atë moment kërkuan që t’u anulohej kontrata. Awad tha se zyrtarët në kamp i kërcënuan ata me dënime të gjata me burg për shkelje të ligjeve ushtarake, por më vonë u tërhoqën, duke thënë se ofertat e punës do të anuloheshin dhe procedurat e dëbimit do të rifillonin.

Katër burra në grup kishin marrë letra që konfirmonin këtë, tha ai. BBC nuk i ka parë ato letra.

Tani për tani, ata mbeten në kampin ushtarak. Awad tha se atij i ishte thënë se një “seancë video me një gjykatë” do të zhvillohej së shpejti, por nuk ishte në gjendje të jepte detaje se çfarë do të ishte seanca.

Ai është i bindur se është mashtruar për t’u regjistruar në ushtrinë ruse, megjithëse mbrojtja e tij e vetme është se ai nuk e kuptoi plotësisht ofertën që i ishte bërë.

Unë thashë jo, sepse nuk e di se çfarë kam nënshkruar dhe nuk është e shkruar në gjuhën time”, tha ai. “Unë jam azilkërkues, jo ushtar”./albeu.com/