“Rusia është shtet terrorist,” Zelenskyy: Edhe sa nga njerëzit tanë duhet të vdesin që ta kuptoni

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy bëri përsëri thirrje të premten komunitetit global që ta njohë Rusinë si një shtet sponsorizues të terrorizmit pas zbulimit të një varri masiv në Izium, në verilindje të Ukrainës.

Presidenti Zelensky tha se mungesa e një vendimi të tillë do të ishte e barabartë me një “tradhti” ndaj të gjithë atyre që vdiqën në territoret e pushtuara nga Rusia. Zoti Zelenskyy ka njoftuar se qindra trupa janë gjetur “të torturuar, të qëlluar, të vrarë nga granatimet” në varrezën masive në Izium.

Russia is a terrorist country. I don’t know why the world is slow to recognize it. We liberated Izium. Over 400 graves were found in the forest next to it. How many tortured Ukrainians are there is unknown. How many more of our people must die so that all finally figured it out? pic.twitter.com/0nqqaPPsLK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2022