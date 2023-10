Rusia do të dërgojë 27 tonë ndihma humanitare në Gaza

Rusia do të dërgojë 27 tonë ndihma humanitare, kryesisht furnizime ushqimore, për njerëzit në Rripin e Gazës, thotë ministria e saj e Jashtme.

Një avion që transportonte mallrat është rrugës për në al-Arish, një qytet egjiptian në veri të Sinait, rreth 50 km (31 milje) nga vendkalimi Egjipt-Gaza Rafah.

🛫 Russia’s EMERCOM to deliver 27 tonnes of humanitarian aid to the people of the Gaza Strip, mainly food supplies: flour, sugar, rice and pasta.

The Il-76 transport aircraft is already en route to Arish in Egypt. The Egyptian Red Crescent will ensure the delivery of the aid. pic.twitter.com/Jy4SdiPWu6

