Rusia bombardon shtëpinë e të moshuarve në Ukrainë, 56 të vrarë

Trupat ruse dyshohet se kanë hapur zjarr në një shtëpi të të moshuarve në qytetin lindor të Kreminës, duke vrarë 56 persona.

Qeveria ukrainase thotë se pushtuesit qëlluan në ndërtesën në rajonin e Luhansk “nga një tank… në mënyrë cinike dhe të qëllimshme”.

Shërbimi Shtetëror i Komunikimeve Speciale tha se ishin 15 të mbijetuar, të cilët u “rrëmbyen nga pushtuesit dhe u dërguan në territorin e pushtuar në Svatove (rajoni i Luhanskut) në shkollën rajonale të konviktit geriatrikë”.

Ky pretendim nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur nga Sky News.

[2/2] Those who lived to their old age in the house – 56 people – died on the spot. The survivors, 15 people, were abducted by the occupiers and taken to the occupied territory in #Svatove to the regional geriatric boarding school#StopPutin #StopRussia #russianinvasion

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 20, 2022