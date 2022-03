Rusët vrasin kolonelin ukrainas, njihej si “Ujku Gri”

Koloneli ukrainas Oleksandr Oksanchenko, i konsideruar si piloti më i mirë i Ukrainës, është vrarë nga rusët në një betejë në ajër gjatë natës së të premtës së javës së shkuar.

Presidenti Volodymyr Zelensky i dha atij pas vdekjes titullin Hero i Ukrainës, njoftoi komanda e Forcave Ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës në Facebook.

Sipas ukrainasve Oksanchenko vdiq në betejë, duke sulmuar avionët e armikut.

Col. Oleksandr Oksanchenko, one of Ukrainian Armed Force’s top guns, has been killed in air combat pic.twitter.com/H1Wuggjvqx

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022