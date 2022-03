Ministri i Jashtëm rus merr fjalën në konferencën e OKB-së, të pranishmit braktisin sallën (VIDEO)

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, ka thënë në Konferencën e OKB-së për Çarmatimin në Zvicër se është koha që armët bërthamore amerikane në Evropë të kthehen në shtëpi.

Lavrov pritej të shfaqej personalisht në Gjenevë, por ndalimet e udhëtimit e penguan, kështu që në një mesazh të regjistruar paraprakisht ai tha se Rusia ishte e gatshme të fliste për stabilitetin strategjik me SHBA-në, por ai paralajmëroi se Perëndimi nuk duhet të ndërtojë objekte ushtarake në vendet e ish-Bashkimit Sovjetik.

Ai gjithashtu dukej se ofronte një justifikim të ri të pushtimit rus në Ukrainë, për të parandaluar që ajo të merrte armë bërthamore.

Të udhëhequr nga Ukraina, shumë ambasadorë, përfshirë ata të Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Australisë, Kanadasë, SHBA-së dhe BE-së, u larguan ndërsa Lavrov filloi të fliste.

Ministri i Jashtëm i Rusisë gjithashtu do të flasë sërish në këshillin e OKB-së për të drejtat e njeriut së shpejti./albeu.com

HRC members walk out once Lavrov’s video began to play in the session of the Council. Enough of exposure to the deranged lunacy of war criminals. We will listen to you at International Tribunal for War Crimes of Putin’s Regime pic.twitter.com/neDqBYccxk

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 1, 2022