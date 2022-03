Rubla ka “shkrirë”, Rusia e pranon: Sanksionet po na rrënojnë

Ekonomia ruse po merr “goditje serioze”, pranoi Kremlini të mërkurën, pasi izolimi në rritje i vendit grumbullon presione të mëtejshme mbi sistemin e tij të lëkundur financiar, raporton CNN.

Apple (AAPL), ExxonMobil (XOM), Ford (F), Boeing (BA) dhe Airbus (EADSF) iu bashkuan listës së kompanive që mbyllën ose pezulluan aktivitetin e tyre në Rusi në përgjigje të pushtimit të Ukrainës, përcjell Gazeta Express.

Rubla u dobësua sërish. “Ekonomia e Rusisë po përjeton goditje serioze”, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov në një telefonatë me gazetarët e huaj.

“Por ka një kufi sigurie, ka potencial, ka disa plane, po punohet”, tha Peskov duke iu përgjigjej një pyetjeje në lidhje deklaratën e presidentit amerikan Joe Biden në fjalimin e tij se ekonomia ruse po goditet rëndë.

Sberbank (SBRCY), huadhënësi më i madh i Rusisë, tha të mërkurën se do të largohej nga Europa, me përjashtim të Zvicrës, pasi rregullatorët bankarë në Austri detyruan mbylljen e degës së saj të BE-së me bazë në Vjenë. Banka Qendrore Evropiane ka paralajmëruar në fillim të kësaj jave se Sberbank Europe ka të ngjarë të dështojë pasi depozituesit nxituan t’i tërhiqnin paratë e tyre pas vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj huadhënësit dhe pjesës më të madhe të sistemit financiar të Rusisë.

Sberbank tha se filialet e saj janë përballur me “një rrjedhje të jashtëzakonshme fondesh dhe një sërë shqetësimesh sigurie në lidhje me punonjësit dhe zyrat e saj”, thanë në një deklaratë.

Sanksionet bankare janë pjesë e një pakete më të gjerë masash që Perëndimi i ka marrë, në shkallë të paprecedentë kundër një ekonomie me rëndësi të Rusisë.

Franca vlerëson se 1 trilion dollarë asete ruse janë ngrirë, duke përfshirë rreth gjysmën e rezervave të luftës të qeverisë ruse.

Moska është përgjigjur me një sërë masash emergjente që synojnë parandalimin e krizës financiare, ndalimin e rrjedhës së parave jashtë vendit dhe ruajtjen e rezervave të saj valutore.

Tregu rus i aksioneve u mbyll të hënën dhe nuk është rihapur që atëherë. Banka qendrore tha se do të qëndrojë e mbyllur të mërkurën. Qeveria ka urdhëruar eksportuesit të shkëmbejnë 80% të të ardhurave të tyre në valutë të huaj për rubla dhe i ka ndaluar rezidentët rusë të bëjnë transfere bankare jashtë vendit.