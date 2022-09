Rrugë e ndërtesa të shkatërruara, çfarë la pas tërmeti i fuqishëm në Tajvan (FOTO+VIDEO)

Një tërmeti me magnitudë 6.8 që goditi të dielën Tajvanin, pas një serie prej 76 tërmetesh të tjera që filluan të shtunën në mbrëmje. Përdoruesit e rrjeteve në Tajvan kanë ndarë imazhe të pasojave.

Siç mund ta shikoni dhe nga pamjet, tërmeti i fuqishëm ka shkatërruar ndërtesa, rrugë, qendra argëtimi, etj.

Kujtojmë se pas tërmetit në Tajvan u lëshua alarmi për cunami./albeu.com

