Rrjeti social më “in” i momentit, TikToku i mbushur me lajme të rreme

TikToku mund të jetë platforma e zgjedhur për video tërheqëse, por kushdo që e përdor atë për të mësuar rreth COVID-19, ndryshimet klimatike ose pushtimin e Rusisë në Ukrainë, ka të ngjarë të ndeshet me informacione të rreme, thuhet në një raport kërkimor të botuar të mërkurën.

Studiuesit në NewsGuard kërkuan përmbajtje rreth temave të spikatura të lajmeve në TikTok dhe thonë se zbuluan se gati 1 në 5 nga videot e sugjeruara automatikisht nga platforma përmbanin dezinformata.

Kërkimet për informacion rreth “vaksinës mRNA”, për shembull, dhanë pesë video (nga 10 të parat) që përmbanin dezinformata, duke përfshirë pretendime të pabaza se vaksina COVID-19 shkakton “dëmtime të përhershme në organet kritike të fëmijëve”.

Studiuesit që kërkonin informacione për abortin, zgjedhjet e vitit 2020, kryengritjen e 6 janarit në Kapitolin e SHBA-së, ndryshimin e klimës ose pushtimin rus të Ukrainës, në TikTok gjetën video të ngjashme mashtruese të shpërndara mes videove më të sakta.

Sasia e dezinformatave dhe lehtësia me të cilën mund të gjenden është veçanërisht shqetësuese, duke pasur parasysh popullaritetin e TikTokut tek të rinjtë, sipas Steven Brill, themelues i NewsGuard, një firmë që monitoron dezinformatat.

TikToku është domeni i dytë më i popullarizuar në botë, sipas kompanisë së performancës dhe sigurisë në internet Cloudflare, i tejkaluar vetëm nga Google.

Brill vuri në pikëpyetje nëse ByteDance, kompania kineze që zotëron TikTokun, po bën mjaftueshëm për të ndaluar dezinformimin ose nëse qëllimisht lejon që keqinformimi të përhapet si një mënyrë për të mbjellë konfuzion në SHBA dhe demokracitë e tjera perëndimore.

“Është ose paaftësi ose është diçka më e keqe”, tha Brill për Associated Press.

TikToku lëshoi ​​një deklaratë në përgjigje të raportit të NewsGuard, duke vënë në dukje se udhëzimet e tij të komunitetit ndalojnë dezinformatat e dëmshme dhe se punon për të promovuar përmbajtje autoritative për tema të rëndësishme si COVID-19.

“Ne nuk lejojmë dezinformata të dëmshme, përfshirë dezinformatat mjekësore dhe ne do ta heqim atë nga platforma”, tha kompania.

TikToku ka ndërmarrë hapa të tjerë që thotë se synojnë t’i drejtojnë përdoruesit drejt burimeve të besueshme. Këtë vit, për shembull, kompania krijoi një qendër zgjedhore për të ndihmuar votuesit amerikanë të gjejnë vende votimi ose informacione rreth kandidatëve.

Platforma hoqi më shumë se 102 milionë video që shkelnin rregullat e saj në tremujorin e parë të vitit 2022. Megjithatë, vetëm një përqindje e vogël e tyre kundërshtuan rregullat e TikTokut kundër keqinformimit.

Studiuesit zbuluan se mjeti i kërkimit të vetë TikTokut duket i krijuar për t’i drejtuar përdoruesit drejt pretendimeve të rreme në disa raste. Kur studiuesit shtypën fjalët “vaksina COVID” në mjetin e kërkimit, për shembull, mjeti sugjeroi kërkime në fjalë kyç, duke përfshirë “vaksina e ekspozuar ndaj COVID” dhe “lëndim nga vaksina COVID”.

Kur i njëjti kërkim u krye në Google, megjithatë, ai motor kërkimi sugjeroi kërkime në lidhje me informacione më të sakta në lidhje me klinikat e vaksinave, llojet e ndryshme të vaksinave dhe vaksinat përforcuese.

Rritja e popullaritetit të TikTokut ka tërhequr vëmendjen e zyrtarëve shtetërorë dhe ligjvënësve federalë, disa prej të cilëve kanë shprehur shqetësime për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave të tij.

Komisioni i Senatit për Sigurinë Kombëtare dhe Çështjet Qeveritare do të mbajë një seancë dëgjimore të mërkurën mbi ndikimin e mediave sociale në sigurinë e vendit. Shefja operative e TikTokut, Vanessa Pappas, do të dëshmojë së bashku me përfaqësuesit nga YouTube, Twitter dhe Meta, që zotëron Instagramin dhe Facebookun.