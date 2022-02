Rrjeti “po zien” nga kjo puthje, Fifi në një lidhje me ish-bashkëshortin e Adrola Dushit (FOTO LAJM)

Këngëtarja e njohur, Fifi është një nga personazhet më të komentuar të momentit në mediat rozë. Që nga momenti kur la shtëpinë e “Big Brother Vip”, ajo është rikthyer në muzikë me projekte të reja.

Së fundmi, Fifi ka publikuar një foto me i ish-bashkëshortin e modeles Adrola Dushi, Adis Patushin.

“Adis Patushi çfarë dua unë me ty”, ka shkruar ajo krahas imazhit, në të cilin shihen shumë të afërt.

Adisi ka ripublikuar foton duke shkruar: “Boom Boom”.

Në fakt dyshja qenkan në një lidhje dhe këtë e konfirmon IconStyle.

Kujtojme se divorci i modeles së njohur shqiptare, Adrola Dushi, nga ish-bashkëshorti Adis Patushi, tërhoqi vëmendjen e të gjithë publikut ne vitin 2018.

Adrola u shpreh se nuk e cilësonte si gabim martesën, por vendimi i tyre erdhi në një kohë kur ishin shumë të rinj.

Kujtojmë se gjatë intervistave më herët për ndarjen, Adrola është shprehur:

“Martesa nuk ishte gabim, por unë dhe Adisi ishim shumë të rinj. Nuk mendoj se është as faji im, as faji i Adisit për ndarjen tonë. Është thjesht faji i situatës, Troi erdhi shumë herët në jetën tonë. Pse nuk funksionoi do ngelet mes meje dhe Adisit”.

Ata kane se bashku nje djale me emrin Troi. Pavarësisht ndarjes, dy prindërit i qëndrojnë gjithnjë pranë Troit.