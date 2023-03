Rritja e pagës minimale, Tabaku: Shtresa e mesme është e mbitaksuar

Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku ka reaguar për rritjen e pagës minimale, duke u shprehur se shtesa e mesme do të mbitaksohet pasi do të paguajë 16 milionë euro shtesë.

“Mirëmëngjes dhe javë të mbarë,16 milionë euro shtesë do të paguajë shtresa e mesme vetëm si rezultat i rritjes së pagës minimale. Kjo, shtuar me 23% për të gjithë të vetëpunësuarit do të jetë një barrë shumë e rëndë për shtresën e mesme.

Në vend që në Shqipëri të promovohet e të mbështetet puna dhe talenti, fatkeqësisht kjo nuk ndodh. Shtresa e mesme e cila duhet të ishte motorri i zhvillimit të një vendi, sot është e mbitaksuar, e këto taksa që merren nga shtresa e mesme përkthehen në konçesione korruptive, të cilat në fund të ditës nuk i shkojnë pjesës më të madhe të shoqërisë.

Unë besoj që problemi është te sistemi, te sistemi i ngritur, i cili penalizon punën, i cili penalizon talentin e nuk e mbështet talentin. Kjo në fund të ditës përkthehet në një kapje shteti. Pa e ndihmuar dhe mbështetur shtresën e mesme ne nuk i themi dot stop emigracionit masiv”, tha Tabaku.

Kujtojmë se paga minimale nga 1 prilli do të rritet nga 34 mijë lekë në 40 mijë lekë./albeu.com