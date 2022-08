Ministrja belge e Energjetikës, Tinne Van der Straeten, ka paralajmëruar se vendet e Bashkimit Europian do të përballen me 5 deri në 10 dimra të tmerrshëm, nëse nuk bëhet asgjë për të ulur çmimin e gazit natyror. Thirrjet po shtohen për një tavan të çmimit të gazit në mbarë BE-në dhe shkëputjen e tij nga çmimi i energjisë elektrike. Shtetet e BE-së janë duke luftuar me rritje të mëdha të çmimeve të energjisë që kur furnizuesi kryesor i gazit, Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt.