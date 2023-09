Rrëzohet avioni në Brazil, humbin jetën 14 persona (VIDEO)

Katërmbëdhjetë njerëz u vranë të shtunën kur një avion u rrëzua në Barcelós, një qytet turistik në shtetin brazilian të Amazonas, njoftoi guvernatori Wilson Lima.

Dymbëdhjetë pasagjerë dhe dy anëtarë të ekuipazhit vdiqën në përplasje, raportoi z. Lima përmes X (ish Twitter).

Barcelós është rreth 400 kilometra në veri të kryeqytetit të shtetit Manaus.

Retirada dos corpos do acidente com um avião em Barcelos AM pic.twitter.com/5DzDIGXYg1

— Zerohoraam (@zerohoraam) September 17, 2023