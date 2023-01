Rrëzimi i helikopterit në Ukrainë, mes 16 viktimave ministri i Brendshëm dhe dy zyrtarë

16 persona, duke përfshirë dy fëmijë dhe udhëheqjen e Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, kanë vdekur pas rrëzimit të helikopterit në Kievin lindor.

Helikopteri u rrëzua pranë një kopshti fëmijësh në Brovary, në periferi të kryeqytetit, herët në mëngjesin e së mërkurës.

Viktimat përfshinin ministrin e brendshë Denys Monastyrsky, zëvendësi i tij Yevhen Yenin dhe sekretarin e shtetit Yurii Lubkovych, raportuan mediat lokale duke cituar një zëdhënës të policisë.

Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi, his 1st deputy Yevhen Yenin and Ministry’s state secretary Yurii Lubkovych died today in Kyiv region.

My colleagues, my friends. What a tragic loss. Deepest condolences to their families. pic.twitter.com/oRV7qew7OZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023