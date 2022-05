Rreziku rus, Truss: Duhet të armatosim Moldavinë

Teksa lufta në Ukrainë vijon në muajin e tretë, një rrezik i mundshëm për një sulm në Moldavi është prezent.

Moldavia duhet të “pajiset me armët e NATO-s” për t’u mbrojtur kundër Rusisë, sipas një deklaratë të sekretares së jashtme britanike, shkruan The Guardian.

Në një intervistë me The Telegraph, Liz Truss tha se Mbretëria e Bashkuar po diskuton perspektivën me aleatët e saj, duke qenë se Vladimir Putin ka qenë “i qartë në lidhje me ambiciet e tij për të krijuar një Rusi më të madhe”.

Ajo tha se qëllimi ishte mbrojtja e Ukrainës por kjo, vlen edhe për “shtetet e tjera të cenueshme” si Moldavia, e cila nuk është anëtare e NATO-s.

“Ajo për të cilën ne jemi duke punuar në këtë moment është një komision i përbashkët me Ukrainën dhe Poloninë për përmirësimin e mbrojtjes së Ukrainës në standardin e NATO-s,” tha Truss.

E pyetur nëse kjo është për shkak se Rusia përbën një kërcënim sigurie për Moldavinë, ajo tha: “Absolutisht. Dua të them, Putini ka qenë i qartë për ambiciet e tij për të krijuar një Rusi më të madhe.

“Dhe vetëm për shkak se përpjekjet e tij për të marrë Kievin nuk ishin të suksesshme, nuk do të thotë se ai i ka hequr dorë nga këto ambicie.