“Rreshtimi i Serbisë me Perëndimin”, si po ngazëllehet Rama nga taktikat e Vuçiçit

Sa herë që Serbia ndërron pak anë dhe me ndonjë votë kthehet me qasje më kah Perëndimi, lajmërohet Edi Rama, për të vënë në pah se Serbia po e kundërshton të keqën. Madje edhe atëherë kur Serbia vetë deklarohet se nuk bëhet me Perëndimin kundër Rusisë.