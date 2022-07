Rrëfimi shokues i kampionit olimpik: Si më trafikuan në Britaninë e Madhe (FOTO LAJM)

Kampioni olimpik për Britaninë e Madhe, Mo Farah, ka treguar pjesë nga historia e dhimbshme e jetës së saj.

Përmes një rrëfimi sensacional në dokumentarin e tij për BBC, ai ka treguar se ai ishte trafikuar në ishull dhe i kaloi vitet e tij të rinisë në Londër, në robëri shtëpiake. Ai përmbysi kështu tërësisht historinë tashmë të jashtëzakonshme të jetës së tij në dokumentarin “The Real Mo Farah”.

Pasi të gjithë e dinin se Farah kishte ardhur në Mbretërinë e Bashkuar për të jetuar së bashku me babanë e tij, e vërteta qëndron komplet ndryshe pasi i ati i kampionit olimpik në fakt ka vdekur, pasi ishte viktimë e luftës civile në vendlindjen e tij, Somali.

Dhe, në mënyrë të pabesueshme, Mo Farah nuk është as emri i tij i vërtetë. Historia origjinale është se ai mbërriti në Britani në moshën 8 vjeç dhe jetoi me një teze dhe xhaxha.

Duke ditur vetëm tre fraza në anglisht: ‘Më falni’, ‘Ku është tualeti?’ dhe ‘Ejani atëherë’ – ai u regjistrua në një shkollë të re në zonën me mbizotërim të popullsisë së bardhë në Feltham, në perëndim të Londrës.

Edukimi i tij i trazuar mori dhenë nëpër gazeta pasi ai arriti të fitonte dy medalje të arta, një në 5000 dhe tjetrën në 10000 metra në Lojërat e Londrës 2012.

Mo Farah, i cili ka marrë edhe titullin më të lartë nga Mbretëresha Elizabeth, atë “Sir” vërtet ka lindur në Somalin e luftës civile, por pothuajse çdo gjë tjetër që ka treguar më parë ka qenë një trillimi i yllit olimpik.

Më e bujshme nga të gjitha është se i riu Mo nuk shkoi legalisht në Britaninë e Madhe. Në fakt ai u ‘trafikua’ në Britani dhe kaloi vite në robëri shtëpiake, i detyruar të ishte një hyzmeqar për familjen e gruas që e solli në ishull.

“Ka diçka për mua që nuk e dini”, rrëfen Sir Mo në fillim të programit të BBC.

“Është një sekret që e kam fshehur që kur isha fëmijë. Dhe të jesh në gjendje ta përballosh dhe të flasësh për faktet, si ndodhi, pse ndodhi, është e vështirë. E vërteta është se unë nuk jam ai që mendoni se jam. Dhe tani, pavarësisht nga kostoja, më duhet të tregoj historinë e vërtetë”, shprehet ai.

39-vjeçari më pas, tregon edhe dokumentin e tij të vizës, duke thënë: “Po, kjo është fotografia ime, por nuk është emri im”.

Në fakt, Sir Mo lindi me emrin Hussein Abdi Kahin, diçka që ai e kuptoi plotësisht shumë më vonë dhe ende po përpiqet ta kuptojë.

Që nga fëmijëria e tij e tmerrshme në Londrën perëndimore – “kur mbyllesha në banjë dhe qaja dhe nuk kishte njeri që të më ndihmonte” – ai ka gjetur kënaqësi me familjen që ka krijuar me gruan Tania dhe katër fëmijët e tyre.

Ndryshe nga sa është shkruar, Sir Mo filloi jetën në një fermë në Somali me prindërit e tij biologjikë, Abdi dhe Aisha, dhe vëllezërit e motrat e tij, duke përfshirë vëllain binjak Hassan.

Familja u nda, megjithatë, kur babai i tij vdiq në luftë kur Mo ishte katër vjeç. I ndarë nga e ëma, ai dhe Hasani u dërguan të jetonin me të afërmit në Xhibuti në Bririn e Afrikës. Një ditë, të riut i thanë se do të qëndronte me të afërm të tjerë në Evropë.

Në fakt, ai u kontrabandua në Mbretërinë e Bashkuar si një emigrant i paligjshëm me një pasaportë false që mbante identitetin e tij të ri “Mo Farah”, një emër që i ishte vjedhur një fëmije tjetër, të cilin tashmë Mo e ka gjetur dhe komunikon shpesh me të.

Ai tregon se kur mbërriti në Britaninë e Madhe ishte detyruar të kryente punët e shtëpisë për familjen e gruas që e solli në Londër. Sir Mo, i cili u shpall kalorës në vitin 2017, thotë: “Unë i kisha të gjitha detajet e kontaktit për të afërmit e mi dhe sapo arritëm në shtëpinë e saj, zonja ma hoqi dhe mu para meje i grisi dhe e futi në kosh dhe në atë moment e dija se isha në telashe”.