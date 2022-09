Romanca që kapërceu ulje-ngritje, historia e dashurisë së Mbretëreshës Elizabeth II dhe Princit Philip

Jeta e mbretëreshës Elizabeth ishte plot me ngjarje dhe momente unike, por asnjë nuk krahasohet me ato që ajo jetoi me njeriun që i vodhi zemrën nga rinia e saj. Princi Philip ishte e vetmja dashuri e monarkes, një romancë që kapërceu ulje-ngritje të të gjitha llojeve, derisa vdekja e Dukës së Edinburgut më 9 prill 2021. Çifti u martua në vitin 1947 dhe krijuan një familje me katër fëmijët e tyre: Charles, Princi i Uellsit , Anne, Princesha Royal , Princi Andrew, Duka i York-ut , Princi Edward, Earl of Wessex .

“Me dhimbje të thellë Madhëria e Saj Mbretëresha njoftoi vdekjen e bashkëshortit të saj të dashur, Lartësisë së Tij Mbretërore Princit Philip, Duka i Edinburgut. Lartësia e tij mbretërore ndërroi jetë paqësisht këtë mëngjes në Kështjellën Windsor. Familja mbretërore bashkohet me njerëzit në mbarë botën në zi për humbjen e tij. Njoftimet e mëtejshme do të bëhen në kohën e duhur”, njoftoi pallati, raporton hola.com.

Pesë vite më vonë, në korrik të vitit 1939, ata u takuan përsëri në Akademinë Detare në Dartmouth, Angli dhe flaka e dashurisë u ndez. Ndërsa studionte atje, Princi i atëhershëm i Greqisë dhe Danimarkës përdori sharmin e tij për të pushtuar vajzën e madhe të mbretit George VI dhe mbretëreshës Elizabeth I, e njohur si Lilibet. Të dy pasardhësit e mbretëreshës Victoria filluan të shkëmbejnë letra. Filipi, me ndihmën e xhaxhait të tij, Lord Mountbatten , mbajti kontakte me Lilibet për t’u takuar më vonë në fund të Luftës së Dytë Botërore dhe më në fund zyrtarizoi miqësinë e tyre.

Në vitin 1946, Phillip vizitoi shtëpinë Balmoral të familjes mbretërore, ku prindërit e Lilibet do të njihnin njeriun që i kishte vjedhur zemrën. Edhe pse stili i tij nuk u pëlqente plotësisht mbretërve, princesha e re ishte e kënaqur me djalin e gjatë, biond dhe sensin e tij të madh të humorit. Elizabeta II e dinte se kishte gjetur njeriun që donte të kalonte jetën me të. Edhe pse babai i saj nuk e miratoi plotësisht lidhjen e tyre, kërkesa e saj për martesë u pranua pasi u fejua fshehurazi. Më 20 nëntor 1947, Westminster Abbey në Londër priti 2000 të ftuar për të festuar bashkimin e Elizabeth dhe Philip. Dasma ishte dasma e parë mbretërore pas Luftës së Dytë Botërore.

Menjëherë pas martesës së tyre, Phillip e dinte se ai duhet të qëndronte pas gruas së tij dhe pozicionit që ajo do të mbante një ditë në fron. Ai, i cili kishte hequr dorë nga titujt e tij për hir të tij, gjeti pak qetësi kur në vitin 1949 u emërua Komandant i Dytë i Marinës në Maltë. Çifti ishte i lumtur dhe Lilibet e shijoi martesën e saj si grua oficeri dhe pa shqetësimet e fronit. Lilibet u bë Elizabeth II, Mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar, në vitin 1952, pas vdekjes së babait të saj. Në moshën 25-vjeçare, e reja mori rolin e ri me mbështetjen e bashkëshortit. Ai e inkurajoi atë të merrte pozicionin që ajo ka mbajtur tani për gati 70 vite. Marrëdhënia mes Mbretëreshës dhe Dukës pati ulje-ngritje. Ndër më të përmendurat ishin gjoja pabesi nga ana e tij. Megjithatë, dashuria ishte më e fortë dhe Filipi mbeti në krah të gruas së tij pavarësisht spekulimeve dhe vdekjes së tij më 9 prill 2021.