Roli i Amant Josifit, zbulohet rrjeti botëror i mashtrimit, pas tyre fshiheshin ministra e biznesmenë

Media britanike “BBC”, ka bërë investigim për grupin e mashtrimit me bursat dhe call centarat, pjesë e të cilit është edhe Amant Josifi.

Kontretisht “BBC” ka hetuar aktivitetin e grupit Milton, një filial i të cilit u hap edhe në Shqipëri. Media britanike shkruan se pjesë e rrjetit kanë qenë edhe ministra dhe anëtarë të rëndësishëm të qeverive.

Artikulli i BBC:

Për më shumë se një vit, BBC ka hetuar një rrjet global tregtar me qindra marka të ndryshme investimesh që ka mashtruar klientë duke përfituar më shumë se një miliard dollarë. Gjatë hetimit BBC ka zbuluar për herë të parë shkallën e madhe të mashtrimit, si dhe identitetin e figurave të larta që duket se qëndrojnë pas rrjetit. Identifikuam 152 marka, përfshirë ‘Solo Capitals’, që duket se janë pjesë e rrjetit. Shumica e viktimave regjistrohen pasi shohin një reklamë në mediat sociale. Brenda 48 orëve zakonisht ata marrin një telefonatë nga dikush që u thotë se mund të bëjnë kthime deri në 90% në ditë.

Pesë emrat që u zbuluan ishin David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze dhe Michael Benimini, drejtorë të platformave tregtare të rrjetit që njihej me emrin ‘Milton’ ose kompanive mbështetëse të teknologjisë. Në një bashkëpunim me gazetën suedeze Dagens Nyheter dhe të tjerë, BBC arriti të zbulonte se në krye të rrjetit qëndronte David Kezerashvili, një ish-zyrtar i qeverisë gjeorgjiane që shërbeu për dy vjet si ministër i mbrojtjes i vendit. Hetimi për rrjetin, i cili njihet si grupi ‘Milton’, nisi me një regjistrim të Jan Erik, një pensionist 75-vjeçar në Suedi, i cili ishte gati të mashtrohej sërish. Telefonata u bë nga zyrat e Solo Capitals, një firmë e supozuar e tregtimit të kriptomonedhave me bazë në Gjeorgji. Jan Erik tregoi se deri tani kishte humbur rreth 80 mijë paund në mashtrimet tregtare.

Si funksiononte rrjeti

Hetimi ynë zbulon për herë të parë shkallën e madhe të mashtrimit, si dhe identitetin e një rrjeti të fshehtë individësh që qëndrojnë pas tij. Rrjeti njihet për policinë si grupi Milton, një emër i përdorur fillimisht nga vetë mashtruesit, por i braktisur në vitin 2020. Ne identifikuam 152 marka, përfshirë Solo Capitals, që duket se janë pjesë e rrjetit. Ajo funksionon duke synuar investitorët dhe duke i mashtruar ata me mijëra paund.

Madje, një markë investimi e grupit Milton sponsorizoi një klub futbolli spanjoll të nivelit më të lartë dhe u reklamua në gazetat kryesore, duke i dhënë kredibilitet investitorëve të mundshëm.

Në nëntor, BBC Eye shoqëroi policinë gjermane dhe gjeorgjiane në bastisjet e qendrave të thirrjeve në kryeqytetin gjeorgjian Tbilisi. Në ekranet e kompjuterit, ne pamë rresht pas rreshti numra telefoni britanikë. Ne telefonuam disa dhe folëm me qytetarë britanikë të cilët na thanë se sapo kishin investuar para. Në një tavolinë, kishte një shënim të shkruar me dorë me një listë emrash dhe detaje të dobishme për mashtruesit.

Shumica e viktimave regjistrohen pasi shohin një reklamë në mediat sociale. Brenda 48 orëve zakonisht ata marrin një telefonatë nga dikush që u thotë se mund të bëjnë kthime deri në 90% në ditë. Disa viktima udhëzohen të shkarkojnë softëer që i lejon mashtruesit të kontrollojë nga distanca kompjuterin e tyre dhe të bëjë tregti për ta të paligjshme. Dhe sipas ish-punonjësve të markave të grupit Milton, disa klientë mendojnë se po bëjnë tregti të vërteta, por paratë e tyre thjesht po fshihen.

“Viktimat mendojnë se kanë një llogari të vërtetë me kompaninë, por në të vërtetë nuk ka ndonjë tregti, është thjesht një mashtrim,”- tha Alex, një ish-punonjës që punonte në një zyrë të grupit Milton në Kiev, Ukrainë.

Për të kuptuar më mirë se si funksionon mashtrimi, BBC u paraqit si një tregtar dhe kontaktoi Coinevo, një nga platformat tregtare të grupit Milton.

Zbulimi i BBC:

Operacionet e grupit Milton janë hetuar më parë, nga gazeta suedeze Dagens Nyheter dhe të tjerë, por BBC u përpoq të identifikonte figurat e larta që qëndronin pas mashtrimit global. Ne filluam duke analizuar dokumentet e korporatave të disponueshme publikisht për të hartuar lidhjet midis kompanive në grupin Milton.

Pesë emra u shfaqën vazhdimisht, të listuar si drejtorë të platformave tregtare Milton ose kompanive mbështetëse të teknologjisë: David Todua, Rati Tchelidze, Guram Gogeshvili, Joseph Mgeladze dhe Michael Benimini.

Kezerashvili u shkarkua nga posti i ministrit të mbrojtjes dhe më vonë u dënua për përvetësim të më shumë se 5 milion eurove të fondeve të qeverisë. Në kohën e dënimit të tij, ai jetonte në Londër dhe Britania e Madhe hodhi poshtë një kërkesë nga Gjeorgjia për ekstradimin e tij. Nuk kishte dokumente që lidhnin Kezerashvilin me këtë rrjet para, por kur shikuam Panama Papers, emri i tij u shfaq vazhdimisht, duke e identifikuar atë ose si themeluesin e kompanive mëmë në rrjet ose si një prej tyre, aksionarët fillestarë.

BBC e gjurmoi Kezerashvilin në rezidencën e tij 18 milionë paund në Londër dhe kërkoi të fliste me të, por na u tha se ai nuk ishte i disponueshëm. Ai i tha BBC-së nëpërmjet avokatëve të tij se ai mohoi çdo përfshirje me grupin Milton, ose se ai fitoi financiarisht nga mashtrimet.

Mashtrimi llogaritet për më shumë se 4 miliardë paund krim në Mbretërinë e Bashkuar vitin e kaluar, dhe mashtrimet e investimeve në internet mendohet se vlejnë qindra milionë paund në vit, por policia britanike është përballur me kritika nga viktimat për atë që ata e shohin si mungesë veprimi kundër mashtruesve në emër të shtetasve britanikë./BBC