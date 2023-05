Roland Bejko takim me banorët e Laprakës: Do ndërtojmë fusha sportive në çdo lagje, do jenë falas

Kandidati i Partisë Demokratike, Roland Bejko, në ditët e fundit të fushatës, zhvilloi një takim me qytetarët në zonën e Laprakës. Teksa dëgjoi shqetësimet e tyre, Bejko u premtoi atyre ndërtimin e më shumë hapësirave sportive, një problem jo vetëm në Laprakë, por në të gjithë kryeqytetin. Ai shtoi se këto hapësira do të jenë falas.

Kandidati demokrat tha se fushat publike do të jenë falas për të gjithë qytetarët dhe jo me pagesë siç janë deri më tani. Po ashtu, Bejko tha se do të angazhohet edhe për ndërtimin e qendrave rekrative, të cilat do të jenë falas për personat që s’kanë mundësi t’i aksesojnë.

VOTONI- KUSH FITON NË TIRANË

“Shoh këtu që janë disa fusha për fëmijët që luajnë. Nëpër Tiranë fusha të tilla minikalceto, volejbolli e basketbolli janë zhdukur. Ashtu si janë zhdukur komplekset sportive, ose anekset sportive të stadiumeve të cilat i kanë kthyer pallate, siç ka qenë aneksi i stadiumit te Qemal Stafa, ose aneksi i stadiumit tek ish-stadiumi Dinamo. Ose siç kemi një fusha futbolli këtu në Laprakë, u diskutua të jepej për shesh ndërtimi, po tani është një fushë futbolli por me pagesë kundrejt rezidentëve që kanë në lagje. Nëse unë do jem kryetar i bashkisë Tiranë, rezidentët e lagjes Laprakë nuk do të hyjnë të luajnë në këtë fushë me pagesë, do ta kenë falas. Është fusha e tyre, kanë paguar për vite me radhë infrastrukturën shkollore dhe sportive. Gjithnjë e më pak mungojnë terrene sportive, për të mos fol pastaj për qendra rekreative, që do të thotë të ketë pishina publike, të ketë salla sporti. Këto mungojnë, ndërsa ne do ti ndërtojmë këto salla, ku të ketë pishina verore e dimërore te mbuluara, aty të ketë palestra publike dhe njëkohësisht qytetarët që nuk i kanë kushtet të ushtrojnë sporte t ë ndryshme do subvencionohen nga bashkia dhe do të marrin një biletë falas për tu futur në këto mjedise”, u shpreh Bejko.

Bejko tha se do të heqin taksën e infrastrukturës shkollore, si edhe do ulin me 50% taksat vendore. Po ashtu, taksa e ndërtimit do ulet nga 12% në 5%.

“Ne do të heqim taksën e infrastrukturës shkollore dhe sportive. Me 190 mln euro që e ka bashkia buxhetin tani, taksa për infrastrukturën shkollore dhe sportive zë vetëm 7 mln euro, ndërkohë që bashkia 10 mln euro në vit për inceneratorët që nuk punojnë. Nga ana tjetër ne kemi propozuar uljen e taksave me 50%. Qeveria thotë jo do i ulni deri në 30% se ashtu e vendos qeveria, në fakt në bazë të autonomisë vendore e drejta i takon këshillit të bashkisë që të përcaktojë hapësirën sa do ta ulë taksën dhe sa do ta ngrejë. Kështu që ne do të negociojmë me qeverinë që ta n japë punësinë që ti ulim me 50%. Ne do ta ulim taksën e ndërtimit nga 12% në 5%, ndërsa 3% do ta marrim, që bashkia e ka detyrim ta marrë për banesa sociale. Do ta marrim një pjesë në para, një pjesë në objekt, me qëllim që nënave kryefamiljare t’iu japim mundësi të strehohen në banesat sociale. Tua bëjmë jetën për rritjen e fëmijëve më të lehtë”, tha Bejko.

Bejko tha se nëse do të zgjidhet kryebashkiak ka në plan të ndajë Tiranën në 5 zona policentrike, gjë që sipas tij do të sjellë lehtësimin e trafikut.

“Ne mendojmë që Tiranën ta bëjmë policentrike dhe ta ndajmë në 5 zona. Do jetë zona universitare, zona spitalore, zona e banesave të larta, kullave që mendojmë të shtrihet në fund të bulevardit të ri dhe do të jetë edhe zona industriale dhe zonat sportive. Me qëllim që ta orientojmë Tiranën drejt poleve të caktuara. Kjo do na përmirësojë edhe trafikun në tiranë dhe do bëjë të mundur që secili nga ne ta dijë se ku duhet të kërkojë çfarë”, vijoi Bejko.