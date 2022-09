Rita Ora hap byrek në Tiranë: Më ka mësuar mami (VIDEO)

Rita Ora ndodhet në Shqipëri për një koncert që do të mbajë ditën e nesërme në Tiranë. Pas takimit me studentët e Liceut, këngëtarja shqiptare me famë botërore ka vizituar ditën e sotme “Shtëpinë e Ngjyrave”, një qendër jofitimprurëse që ofron shërbim social për fëmijët në nevojë.

Gjatë vizitës, ku ishte i pranishëm dhe kryebashkiaku Veliaj, këngëtarja shqiptare shkon në kuzhinë ndërsa nis të hapë dhe peta. “Më ka mësuar mami”, shprehet ylli i muzikës teksa po bënte peta. Gjatë bisedës, ajo shprehet se byreku është ushqimi i preferuar shqiptar.