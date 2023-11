Rishi Sunak shkarkon Suella Braverman nga posti i sekretares së Brendshme

Suella Braverman është shkarkuar nga posti i sekretares së Brendshme.

Asaj iu kërkua të linte punën këtë mëngjes nga Rishi Sunak.

Është hera e dytë që Braverman humbet postin e sekretares së brendshme, pasi ajo dha dorëheqjen nga qeveria e Liz Truss duke thyer kodin ministror.

Sunak e riemëroi atë më pak se një javë më vonë, kur mori detyrën si kryeministër.

Javën e kaluar, Barverman dha një intervistë ku kritikonte mënyrën se si Policisë Metropolitane trajtoi një marshim pro-palestinez për Ditën e Armëpushimit.

Kryeministri u vu nën presion për të vepruar pasi Braverman u akuzua për minimin e pavarësisë operacionale të policisë.

Kritikët, si nga partitë e opozitës ashtu edhe nga deputetët e tjerë konservatorë, i quajtën komentet e Braverman “fyese” dhe “inflamatore”.

Në një artikull për The Times, Braverman akuzoi policinë se “luan me favoritë” me mënyrën se si i trajton protestat e diskutueshme duke treguar një qëndrim më të butë ndaj protestuesve të krahut të majtë sesa homologët e tyre të krahut të djathtë.

Ajo shtoi sulmet e saj ndaj atyre që merrnin pjesë në demonstratat pro-palestineze, duke i krahasuar ato me marshimet protestante në Irlandën e Veriut, komente që u etiketuan “tërësisht fyese” dhe “injorante” nga një ish-ministër i kabinetit konservator.

Gjatë fundjavës, protestuesit e ekstremit të djathtë u përleshën me policinë në Westminster. Diku tjetër, marshimet pro Palestinës përfunduan gjithashtu me arrestime.

Duke folur për Sky News këtë mëngjes, ministri i forcave të armatosura James Heappey u bë anëtari i fundit i qeverisë që u distancua nga fjalët e zonjës Braverman, duke iu bashkuar Sekretarit të Mbrojtjes Grant Shapps dhe kancelarit Jeremy Hunt./Albeu.com