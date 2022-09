Rilindja e pabesueshme e Granit Xhakës, i cili u kthye në i domosdoshëm për Arsenalin

Nga www.footmercato.net

“Koka ime ishte larguar nga Arsenali, por jo zemra ime. “Sa e largët duket ajo kohë kur Granit Xhaka, një ditë ndeshje kundër Crystal Palace (2-2) në tetor 2019, u largua nga fusha e Emirateve për të shkuar, nën bilbilat e publikut të tij, direkt në dhomën e zhveshjes pasi e hoqi atë. fanellë dhe fyerje të tifozëve të Arsenalit.

Një klub i të cilit ai ishte kapiten në atë moment nën urdhrat e Unai Emery. Një incident historik në veri të Londrës, për të cilin 30-vjeçari u justifikua duke përmendur kërcënimet e shumta që kishte pësuar ai dhe familja e tij. Më pas mbërriti Mikel Arteta, në nëntor 2019, dhe ndryshoi gjithçka, shkruan albeu.com.

Xhaka ishte pranë largimit

Granit Xhaka tashmë është pjesë e drejtuesve të liderit aktual të Premierligës. Vendi i tij në formacionin titullar nuk është më në diskutim, madje as të njëjtët mbështetës që donin ta hiqnin qafe jo shumë kohë më parë. “Kur u emërua Mikel, i thashë: “Dua të largohem”, ka dëshmuar së fundmi lojtari. Ai më kuptoi. Mendja ime për t’u larguar ishte e mbushur dhe ishte e vështirë të më bënin të ndryshoja mendje. Më pas më tha se sa do të isha pjesë e planeve të tij. Ai ishte i sinqertë me mua. Më pëlqeu përzemërsia e tij. Ai kishte një plan që ishte i qartë. Ndjeva se mund t’i besoja atij. Ai më tha: “Më jep 6 muaj që të të vërtetoj të kundërtën dhe nëse më pas dëshiron të largohesh, ok, nuk ka problem”, shkruan albeu.com.

“A do të pajtohesha me njerëzit? Ata që mendojnë se jam i pavlerë? Ata që më urrejnë? Jo, nuk jam i tillë, vazhdoi ai. Sot e di që kam bërë zgjedhjen e duhur. Normalisht, marr kohë përpara se të marr një vendim. Unë u them atyre përreth meje për këtë. Por pas atij takimi me Mikelin, unë e theva atë rregull dhe veprova vetë. I telefonova familjes dhe i thashë: “Po qëndrojmë, është një sfidë e re”.

Një rol kyç në mes

Duke parë pas, Granit Xhaka mund t’i thotë vetes se ka bërë zgjedhjen e duhur. Trajneri spanjoll mund të mburret se ka mbajtur thikën e tij të ushtrisë. Numri 34 i Topçinjve, tek i cili Wenger, Emery dhe Arteta kanë dashur gjithmonë të mbështeten, është bërë një element i domosdoshëm i ekipit të tij. Autori i një goli dhe i 3 asistimeve në shtatë ndeshje të Premierligës, Xhaka, me këmbën e majtë cilësore, lulëzon në rolin e besuar nga trajneri spanjoll. Falë një Thomas Partey më mbrojtës, ish-lojtari i Gladbach ka më shumë liri në fushë, edhe nëse kjo nuk e pengon atë të mbajë një ndikim të madh në mbrojtje (askush nuk ka bërë më shumë ndërhyrje se ai në Arsenal).

Marrëdhënia e tij me fillestarin Oleksandr Zinchenko gjithashtu i lejon atij që shpesh ta gjejë veten. Provë, ai ka krijuar 14 raste që nga fillimi i sezonit dhe ka prekur 25 topa në zonën kundërshtare, 12 më pak se gjatë gjithë sezonit 2021-22. “Jam shumë i lumtur që luaj me të , mirëpriti Gabriel Jesus pas asistimit sublim të zviceranit për brazilianin në Brentford. Ai është inteligjent dhe është gjithashtu një lojtar cilësor. “Granit Xhaka, lëkundjet e përsëritura të përqendrimit të të cilit madje duket se janë zhdukur, është një nga elementët kryesorë të sistemit të lojës të vendosur nga Mikel Arteta.

Tifozët e kanë falur

Mikel Arteta: Unë mendoj se ai tani ndjen se dashuria dhe respekti shkojnë në të dyja drejtimet. Ju shikoni mbështetësit tanë dhe mënyrën se si ata kënduan për të. Kjo e bën atë emocional. Kjo e shtyn atë të përpiqet të japë edhe më shumë dhe unë jam shumë i lumtur për të, sepse, për mendimin tim, ai e meriton plotësisht. Po, e pabesueshme por e vërtetë, Granit Xhaka ka rikthyer lidhje të forta me të njëjtët mbështetës që “kërkuan kokën” disa muaj më parë.

Një provë e re, për ata që ende dyshonin, se gjithçka shkon shumë shpejt në futboll. Nuk është e parëndësishme nëse në hapësirat e stadiumit, tifozët e Gunners këndonin emrin e tij në fund të ndeshjes. “Është një ditë shumë, shumë e veçantë për mua, pranoi Xhaka i cili kishte gjetur edhe shiritin e kapitenit për këtë rast. Faleminderit. Nuk e kam menduar kurrë, kurrë që do të ndodhte. Të ishe përballë tyre ishte shumë prekëse. Pas asaj që ndodhi tre vite më parë, të qenit lider i kësaj skuadre do të thotë shumë për mua. Kur Arsenali, lider i Premierligës, po përgatitet të presë Tottenhamin në një derbi të Londrës së Veriut që premton të ziejë, Granit Xhaka po vendoset si një figurë (më në fund) i respektuar në të gjitha nivelet. /G.D albeu.com/