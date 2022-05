Rikthimi në krye të PD, zbulohet hapi i radhës i Berishës, ja çfarë do të ndodhë të shtunën

Pas përfundimit të procesit zgjedhor për Kryetarin e PD, ditën e shtunë, me datë 28 maj 2022, ora 11.00, në selinë qëndrore të PD, do të mblidhet Këshilli Kombetar i PD.

Në rend të ditës së punimeve është zgjedhja e Kryesisë së PD dhe pika të tjera që lidhen me organizimin dhe drejtimin e PD./albeu.com