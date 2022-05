Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një lajmi se do rikthehet taksa për biznesin e vogël.

Rama e quajti lajmin të pavërtetë dhe u shpreh se kjo gjë s’ka për të ndodhur deri më 2029.

“Një LAJM I RREMË ka marrë dhenë: Rama do të taksojë biznesin e vogël! Ne jemi partia që e bëri Shqipërinë të vetmin vend në Europë me taksë zero e me TVSH zero për Biznesin e Vogël dhe kjo (e kemi thënë) nuk do të ndryshojë deri në vitin 2029!Të tjerat janë tutkunërira mediatike”, shkruan Rama./albeu.com/