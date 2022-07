Rikthehet COVID në vend, çdo ditë shtrohen 5 fëmijë në spital, mjekja paralajmëron: Kujdes me temperaturën

COVID-19 duket se është rikthyer në vendin tonë por tashmë dhe me një risi të frikshme.

Numri i infektimeve të fëmijëve nga koronavirusi është rritur këtë na e tregon edhe doktoresha Rajda Petrela.

Pjesa më e madhe e fëmijëve e kalojnë me simptoma të lehta por ka dhe nga ata të cilët kanë nevojë të trajtohen në spital. Çdo ditë 4-5 fëmijë shtrohen në shërbimin infektiv në pediatri.

“Kemi 12 fëmijë të shtruar”, thotë mjekja.

Mjeket pediatër u bëjnë thirrje prindërve se nuk ka vend për panik por thjeshtë të ndjekin këshillat e tyre kur fëmija identifikohet pozitiv me covid. Mjekja pediatre thotë se për fëmijët që trajtohen në shtëpi duhet bërë kujdes me monitorimin e temperaturës dhe konsumin e sa më shumë lëngjeve që fëmija të mos dehidratohet. Prindërit duhet të qëndrojnë në kontakt të vazhdueshëm me mjekun pediatër që i ndjek./albeu.com