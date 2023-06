Rënia e flokëve: Trajtimet që ofrojnë një zgjidhje përfundimtare për problemin e shpeshtë të meshkujve

Rënia e flokëve tek një mashkull ndikon në pamjen e tij, ndërkohë që ndikon edhe në shëndetin e tij mendor. Imazhi luan një rol të rëndësishëm në përshtypjen e parë që bën dhe “forcohet” apo “dobësohet” në një epokë ku dominojnë selfiet në rrjetet sociale. Një postim me një foto të një burri me flokë të rënë ka të ngjarë të jetë objekt komenti, jo pozitiv (tullac, për shembull). Ky person mund të ndikohet dhe është në kërkim të zgjidhjeve për t’u përballur dhe përmirësuar imazhin e tij, të cilat do t’i japin vetëbesim.

Rënia e flokëve mund të fillojë herët, që në vitet e adoleshencës, ose mund të shfaqet në moshë më të madhe dhe të përparojë shpejt, pasi shkalla e saj ndryshon nga mashkulli në mashkull. Ka kategori të alopecisë, si normale (humbje rreth 100 qimesh në ditë), ringworm (sëmundje autoimune), difuze, Anagen Effluvium, alopecia për shkak të efektit të faktorëve të dëmshëm, alopecia me dhëmbëza.

Alopecia androgjenetike, lloji më i zakonshëm dhe më i shpeshtë i rënies së flokëve, karakterizohet nga rrallimi gradual i flokëve, i cili përfundimisht zhduket nga maja e kokës dhe tempujt.

Çfarë e shkakton rënien e flokut?

Rënia e flokëve është e lidhur me predispozicion gjenetik, pra trashëgimi (duke dëmtuar gjenet nga një ose të dy prindërit). Faktorë të tjerë që luajnë një rol të rëndësishëm janë: çrregullimet e ankthit, mungesa e hekurit, sëmundjet e tiroides dhe lëkurës së kokës (alopecia e tipit androgjenetik, cikatricet etj.), mjekimi, dieta e varfër, infeksionet, bakteret ose kërpudhat (tinea capitis).

Çfarë hapash duhet të ndërmarrë për të zgjidhur problemin e rënies së flokëve?

Fillimisht ai duhet të shkojë te një dermatolog, i cili do ta drejtojë për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për problemin e tij. “Protokolli” thotë se diagnostikimi i hershëm nga mjeku dermatolog është i rëndësishëm, pasi kur problemi është në fazën fillestare, atëherë mund të trajtohet më mirë dhe ka më shumë mundësi për sukses.

Çfarë analizash duhet të kryhen?

Ka mjete të ndryshme diagnostikuese që regjistrojnë dhe vlerësojnë numrin, dendësinë, cilësinë dhe gjendjen e folikulave të flokëve (procedura e trikoskopisë). Në këtë mënyrë, metoda e përshtatshme terapeutike përcaktohet individualisht për çdo pacient. Për një vlerësim edhe më të mirë, mjeku dermatolog, si fillim, rekomandon një analizë gjaku me drejtim specifik dhe një densitometri, e cila do të masë qimet për centimetër katror.

Mënyrat për të trajtuar rënien e flokëve

Rekomandohen disa trajtime, rezultatet e të cilave lidhen si me arsyet e rënies së flokëve ashtu edhe me çdo rast individual. Një prej tyre është mesoterapia. Përzgjidhen barnat e përshtatshme multivitamine, mineralet, mikroelementet dhe substancat antioksidante në kombinim me substanca farmaceutike, si minoxidil, steroid etj., të cilat do të injektohen në zonat problematike.

Ka edhe trajtimin PRP, i cili bazohet në plazmën e gjakut të pasur me trombocite dhe metodën e qelizave staminale, e cila bazohet në përdorimin e faktorëve nga vetë trupi ynë, si qelizat staminale, të cilat i marrim nga dhjami periumbilikal. Trajtime të tjera janë ato me finasteride, minoxidil 5%, dutasteride etj.

A janë këto trajtime që japin rezultate të përhershme?

Aplikimi i çdo trajtimi synon të parandalojë dhe vonojë përparimin e alopecisë, të forcojë folikulat e flokëve, të forcojë qarkullimin lokal të gjakut dhe të rrisë rritjen e flokëve. Vetëm teknikat kirurgjikale të transplantimit të flokëve japin një zgjidhje përfundimtare për trajtimin e alopecisë androgjenetike.