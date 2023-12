RENEA ndjek grabitësit, si ndodhi përplasja me armë me policinë

Një tentativë grabitjeje me armë zjarri është regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Prush të Tiranës.

Policia ka dhënë njoftim zyrtar në lidhje me ngjarjen e ndodhur.Sipas njoftimit, thuhet se në banesë janë futur tre persona të armatosur, rreth ores 19:13, përballë ambulancës së fshatit.

Në momentin që shërbimet e policisë i janë afruar afër banesës, tre personat e armatosur, kanë qëlluar me armë ndaj tyre.

Policia është përgjigjur me armë ndaj tyre, por fatmirësisht nuk pati të plagosur.

Shërbimet e DVP Tiranë, RENEA, Forcat Kombëtare të Sigurisë, po vijojnë krehjen e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në të gjitha akset kryesore dhe hyrje-daljet e Tiranës, për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.

Njoftimi i policisë:

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 09.12.2023, rreth orës 19:13, në fshatin Prush, përballë ambulancës, në banesën e shtetasit G. H., janë futur disa persona, të armatosur.

Me marrjen e njoftimit shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, dhe në momentin që janë afruar afër banesës, tre personat e armatosur, kanë qëlluar me armë ndaj tyre. Policia është përgjigjur me armë ndaj tyre.

Shërbimet e DVP Tiranë, RENEA, Forcat Kombëtare të Sigurisë, po vijojnë krehjen e zonës dhe kanë ngritur pika kontrolli në të gjitha akset kryesore dhe hyrje-daljet e Tiranës, për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.