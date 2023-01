Rëndohet bilanci, 64 viktima nga rrëzimi i avionit në Nepal

Ka shkuar në 64 numri i viktimave nga aksidenti ajror në Nepal, kur një avion plot me pasagjerë u rrëzua në distriktin Pokhara të Nepalit (në qendër).

Një zyrtrar i avioacionit civil në Nepal e përshkroi aksidentin si tragjedinë më të rëndë ajrore që vendi ka njohur në pesë vitet e fundit.

Ndërkohë ekipet shpëtuese vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar nën rrënojat e avionit.

Momentet e fundit para tragjedisë

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023