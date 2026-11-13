Reforma zgjedhore, Berisha thirrje partive opozitare për bashkim: Interesi i përbashkët para atij të PD-së, mbështesim listat e hapura

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u bëri thirrje partive opozitare të bashkohen rreth reformës zgjedhore. Ai tha se PD është e gatshme të marrë parasysh të gjitha shqetësimet e tyre dhe ta vendosë interesin e bashkimit të opozitës mbi atë të partisë, për të arritur një kuadër ligjor sa më të pranueshëm për të gjithë. Berisha u shpreh gjithashtu në mbështetje të listave të hapura.
Thirrja u bë gjatë mbledhjes së Grupit Parlamentar të PD-së, ku në qendër të diskutimit ishin reforma zgjedhore dhe rekomandimet e OSBE/ODIHR. Sipas Berishës, deputetët do të njihen me punën e kryetarit dhe anëtarëve të grupit të punës për reformën, për të diskutuar më pas përgjigjen ndaj secilit rekomandim të dhënë për zgjedhjet e fundit dhe të parafundit. Ai tha se Komisioni Evropian ka konstatuar në raportet e tij se autoritetet shqiptare nuk i kanë adresuar pothuajse fare këto rekomandime.
Të lidhura
None found
Berisha akuzoi përfaqësuesit e mazhorancës se kanë shkelur rregullat e komisionit bipartizan. Sipas tij, vendimet mbi të cilat është ngritur komisioni i japin secilës palë të drejtën e vetos, ndaj asnjë hap nuk mund të ndërmerret pa marrëveshje. Ai pretendoi se Damian Gjiknuri, përfaqësuesi i kryeministrit Edi Rama në këtë proces, dhe anëtarët e tij kanë kërkuar ta caktojnë njëanshmërisht agjendën e komisionit, duke ndjekur, sipas tij, një skenar të ngjashëm me atë të reformës territoriale.
Berisha e cilësoi caktimin e njëanshëm të agjendës si të paligjshëm dhe në kundërshtim me vendimin e Parlamentit. Në kritikat e tij ndaj Ramës dhe Gjiknurit, ai përdori cilësimet “gangsterë” dhe “individë të inkriminuar”, ndërsa pretendoi se me Ramën “çdo mafioz ndihet i sigurt” sepse i dorëzohet atij dhe ka sukses. Berisha shtoi se, për PD-në, udhërrëfyes është vetëm ligji.