Rebelimi i Wagner, shefi i NATO-s: Tregoi se Rusia bëri një gabim strategjik duke pushtuar Ukrainën

Rebelimi i dështuar i grupit mercenar Wagner në Rusi tregon se Moska bëri një gabim strategjik duke nisur një luftë kundër Ukrainës, tha sot Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

“Ngjarjet e fundjavës janë një çështje e brendshme për Rusinë dhe në të njëjtën kohë një tjetër pasqyrim i gabimit të madh strategjik të bërë nga Presidenti Vladimir Putin me aneksimin e paligjshëm të Krimesë dhe luftën kundër Ukrainës,” u tha ai gazetarëve gjatë një vizite. në Vilnius, Lituani.

“Ndërsa Rusia vazhdon ofensivën e saj, është edhe më e rëndësishme që ne të vazhdojmë mbështetjen tonë për Ukrainën”, shtoi ai.

Ne shohim çarje të mëdha në “propagandën” ruse, sipas ministrit të Jashtëm Burbock

Një destabilizim i mundshëm i Rusisë do të ishte shumë i rrezikshëm për Evropën, paralajmëroi sot ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn, duke përmendur rreth 6000 koka bërthamore që posedon Moska.

“Do të ishte absolutisht e rrezikshme për Evropën nëse vendi më i madh në botë me arsenalin më të madh të armëve bërthamore do të shpërbëhej,” u tha Asselborn gazetarëve pas mbërritjes për një takim me homologët e tij të BE-së në Luksemburg.

Ministrja e Jashtme gjermane, Analena Burbock, nga ana e saj, gjatë pjesëmarrjes së saj në të njëjtin takim tha se ngjarjet e fundit në Rusi tregojnë “çarje të mëdha” brenda sferës politike ruse dhe shtoi se Gjermania nuk do të përfshihet në ato që ajo i quajti “çështje të politikës së brendshme”.