Raporti: BE pranon të trajnojë 15,000 ushtarë ukrainas

Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të organizojnë trajnime për deri në 15,000 ushtarë ukrainas sa më shpejt të jetë e mundur, ka raportuar revista Spiegel.

Sipas planit, i cili do të negociohet në Bruksel javën e ardhshme, Polonia do të marrë fondet e BE-së për të ngritur një seli për skemën, ndërsa disa pjesë do të drejtohen në shtete të tjera të BE-së.

Revista citoi burime të paidentifikuara të BE-së në raportin e saj.

Gjermania planifikon të ofrojë trajnime trupash në një qendër simulimi luftarak, ndërsa inxhinierë, mjekë dhe specialistë të tjerë ukrainas do të trajnohen gjithashtu në vend, tha revista.

Kancelari gjerman Olaf Scholz tha në gusht se Berlini do të trajnonte ushtarë ukrainas, ndërsa Danimarka tha se do të mbështeste një projekt trajnimi të udhëhequr nga Britania për 130 trupa./albeu.com