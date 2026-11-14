Rama zgjodhi Ervin Demon sepse është i gatshëm të kryejë çdo krim”, Berisha sulmon Asamblenë e PS-së: Më kriminalë se të burgosurit e Peqinit

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, reagoi me akuza të ashpra pas emërimit të Ervin Demon si drejtues politik i Partisë Socialiste në Tiranë.
Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama e përzgjodhi Demon pasi ai, siç pretendoi kreu i PD-së, është i aftë të kryejë çdo krim gjatë fushatës zgjedhore. Berisha tha se caktimi i tij nxit konfliktin dhe u bëri thirrje qytetarëve të Tiranës të përballen sërish me qeverinë. Ai kritikoi gjithashtu anëtarët e Asamblesë së PS-së, Taulant Ballën dhe Sara Miles.
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Berisha tha se Rama vendosi Demon në atë detyrë pasi, sipas tij, kuptoi se ai ishte i gatshëm të kryente çdo krim gjatë fushatës. Sipas kreut të PD-së, ky emërim përbën sfidë që mund të sjellë konflikt të madh dhe është thirrje për qytetarët e Tiranës që të ngrihen sërish kundër regjimit.
Për anëtarët e Asamblesë së PS-së, Berisha deklaroi se, në tërësi, ata janë “shumë herë më kriminalë se banorët e burgut të Peqinit apo të Fierit”. Ai ngriti edhe pyetjen se përse Sara Mile ishte thirrur në SPAK, duke pretenduar se drejtoresha e ndihmave sociale në Peqin i kishte përdorur këto ndihma për të siguruar vota, me urdhër të saj dhe sipas regjistrimeve.
Berisha pretendoi se gjatë fushatës zgjedhore në qarkun e Elbasanit, banda kishin rrahur të gjithë kryetarët socialistë të bashkive, përveç kryetarit të Gramshit. Sipas tij, ky i fundit kishte vëllanë prokuror dhe bandat druheshin se ai mund t’i arrestonte.
Kreu i PD-së tha se Sara Mile nuk ishte, sipas tij, mëkatarja më e madhe, duke akuzuar se në Asamble kishte edhe bosë të krimit, përveç “Padrinos”. Ai e cilësoi Taulant Ballën si kreun e grupit parlamentar dhe pretendoi se dokumente zyrtare shtetërore tregonin që ai kishte porositur vrasje. Sipas Berishës, një gjykatëse dhe një prokuror kishin vendosur të asgjësonin regjistrimin e një numri telefoni që i përkiste Taulant Ballës dhe ishte regjistruar në emrin e tij.
Berisha e quajti këtë vetëm njërin prej krimeve të pretenduara të Ballës. Ai e akuzoi atë se, në mënyrë të pacipë dhe si gangster, u kishte treguar bërrylin dhjetëra mijëra qytetarëve dhe tifozëve në stadium, të cilët brohorisnin njëzëri “Rama ik”.