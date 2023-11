Rama tregon se kur do të ikë nga drejtimi i qeverisë

Por duke bërë këtë premtim do të thotë se Rama ka parasysh se qeverisja do të jetë serish e PS për të përmbushur diçka të tillë.

Kryeministri Rama tha një datë, në të cilën mendon edhe se mund të mos jetë kryeministër. Duke folur në Asamblenë e Zgjeruar të PS-së në Pogradec, Rama tha se taksa për biznesin e vogël do të bëhej zero në vitin 2029, “edhe nëse nuk është më ai kryeministër”.

“Jemi i vetmi vend në këtë lagjen tonë në Ballkan që kemi zero taksa për biznesin e vogël dhe ku qeveria është aleati strategjik i cdo njeriu që hap derën e një biznesi të vogël. Sepose nuk i kërkon asnjë taksë apo TVSH,. Taksa do të jetë zero deri në vitin 2029, jam apo nuk jam unë. Nëse nuk do jem unë, e vetmja arsye që mund të më rikthejë këtu tek ju t’ju them “çohuni t’i rrëzojmë këta (PS) është po prekën taksën e biznesit të vogël”- tha Rama.