Rama thirrje për ndalimin e konfliktit në Gaza: Do jem në Paris për të diskutuar rivendosjen e paqes në Lindjen e Mesme

Kryeministri Edi Rama ka bërë thirrje t’i jepet fund konfliktit të armatosur në Gaza.

Teksa thekson qëndrimin e Shqipërisë krah Izraelit, thotë se është i shqetësuar për jetët e civilëve në Gaza.

Sipas tij nuk mund të ketë të ardhme politike për Hamasin pas krimeve të rënda të kryera më 7 tetor, kur Hamasi nisi sulmin ndaj Izraelit.

Rama bën me dije se do t’i bashkohet liderëve botërorë në Forumin e Paqes në Paris ku do të diskutojnë për mënyrat e rivendosjes së paqes në Lindjen e Mesme.

Edi Rama në X:

Ndërsa qëndrojmë me vendosmëri me Izraelin kundër Hamasit, ne jemi gjithashtu shumë të shqetësuar për vuajtjet e civilëve dhe shkatërrimin në Gaza. Është thelbësore t’i jepet fund këtij konflikti përpara se ai të përshkallëzohet më tej dhe të dalë jashtë kontrollit. Shqipëria mbështet thirrjen e Presidentit Biden për një pauzë humanitare. Në këmbim të një armëpushimi të menjëhershëm, Liga Arabe dhe Turqia duhet të sigurojnë lirimin e pakushtëzuar dhe të sigurt të të gjithë pengjeve të mbajtura nga Hamasi. Pas krimeve të tmerrshme të kryera më 7 tetor, nuk mund të ketë të ardhme politike për Hamasin. Sipas një mandati të OKB-së, një forcë ndërkombëtare e udhëhequr nga Liga Arabe mund të marrë përkohësisht kontrollin e Gazës, duke lehtësuar një kalim të përgjegjësive qeverisëse nga Hamasi te Autoriteti Palestinez. Së shpejti do të bashkohem me liderët e tjerë botërorë në Forumin e Paqes në Paris, ku do të diskutojmë mënyrat për rivendosjen e paqes në Lindjen e Mesme.

While we firmly stand with Israel against Hamas, we are also very concerned about the suffering of civilians and the destruction in Gaza. It is crucial to end this conflict before it escalates further and spirals out of control. Albania supports President Biden’s call for a…

— Edi Rama (@ediramaal) November 6, 2023