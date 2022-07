Rama sulmon Berishën për mosvotimin e rezolutës kundër raportit të Dick Martyt: I damkosur “non grata” jo vetëm nga SHBA.

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas miratimit të rezolutës kundër raportit të Dick Marty, duke sulmuar Berishës që nuk votoi.

Rama i cilësoi veprimin e Berishës si politikë e neveritshme pa din e imam, ndërsa tha se ish-kryeministri nuk është damkosur vetëm nga non grata e SHBA.

Mosvotimi dje në Kuvend nga ana e të damkosurit si NonGrata (tanimë jo vetëm nga SHBA)i rezolutës për hedhjen poshtë në mungesë totale provash të raportit të Dick Marty,është një tjetër arsye neverie për politikën pa din e iman të kinse patriotëve kundër Kosovës!FLM të tjerëve! — Edi Rama (@ediramaal) July 22, 2022

Sa për dokrrat e tjera turbopatriotike, që e kanë kthyer politikën e jashtme të Kosovës në politikë të brendshme të Kosovës e Shqipërisë bashkë, Partia Socialiste e Shqipërisë as nuk i ka prodhuar as nuk i prodhon, as i ka çmuar e as i çmon ndryshe përveçse si kotësisht të dëmshme!”, shkruan Rama./albeu.com