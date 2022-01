Rama reagon për herë të parë për 66-vjeçaren që vdiq nga i ftohti në Fier

Kryeministri Edi Ram ka reaguar për herë të parë në lidhje me 66-vjeçaren Liliana Shema e cila vdiq nga i ftohti në shtëpinë e saj, pasi OSHEE i kishte ndërprerë dritat prej disa muajsh sepse zonja nuk i kishte paguar për shkak të pamundësisë.

Rama ka reaguar pasi një qytetar i ka perënduar rastin de i ka kërkuar të shohë hallet e popullit dhe mos të merret me gjëra pa vlerë, duke iu referuar këtu Këshillimit Kombëtar. Rama këshilloi komentuesin të tregonte kujdes mediat ku informohej, duke e cilësuar kështu të pavërtetë lajmin se ajo vdiq nga i ftohti.

Komentuesi: “Prsh .Z kryeminister nuk ka ardhur koha per gjera pa vler por shiko allet e popullit ….. si shembull po ju permend qe e lexova sot nje zonje nga fieri paska ndruar jete nga i ftoti arsyja eshte sepse ju ka kishit prere dritat ajo jetonte vetem…… keto shiko e jo gjera pa vlere”.

Rama: “Kurse une mendoj te shikosh me vemendje kanalet ku informohesh, sepse ka infeksione te medha neper rrjedhat e tyre dhe behet njeriu te flase me vete nga ato qe lexon e degjon, ndersa pyetesori eshte pikerisht per hallet e popullit”.

Liljana Shema humbi jetën mbrëmjen e djeshme në Fier. Ditët e fundit të jetës i kaloi në një kasolle pa bukë dhe drita dhe shkak i vdekjes dyshohet se ka qenë i ftohti.

Shima kishte tre ditë që kishte ndërruar jetë kur u gjet e pajetë nga vëllai i saj Baçi Gjoleka. Ai bashkë me nipin e tij treguan për mediat se 66-vjeçares kishte disa muaj që i kishin hequr energjinë elektrike pasi nuk kishte pasur mundësi që ta paguante./albeu.com