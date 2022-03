Rama: Qeveria nga nesër vendos për çmimin e naftës

Edi Rama gjatë mbledhjes së ditës së sotme me furnizuesit e kurburateve, ndër të tjera tha se qeveria do të ndyrhyjë në çmimin e naftës nëpërmjet krijimit të një bordi, i cili do të fillojë të marrë vendimet që ditën e nesërme.

Gjithashtu Rama shtoi se qeveria do të ketë një

Pjesë nga fjala e Ramës:

“Qeveria do të garatojë transparencë të plotë të cmimit, do të dëgjojë të gjithë argumentimin dhe më pas do të thotë fjalën e fundit për çmimin. Me objektivin që furnizimi të jetë i garatuar, dhe të jetë me një çmim ku të ardhurat të jenë vetëm për të rezistuar, pa humbje. Çdo furnizues që do të vendosë në tabelë një cmim të ndryshëm nga ai që vendos bordi, do të humbë pikën e furnizimit nga dita e nesërme.

Qeveria do të angozhohet për të krijuar rezervën e vet duke pasur AlbPetrol për ditët e këqija”, tha Rama. /albeu.com