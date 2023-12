Rama: Paga mesatare do shkojë 900 euro në 2024

Ditën e sotme, kryeministri Edi Rama, në konferencën e fundvitit me gazetarët, është ndalur edhe tek rritja e pagave.

Ashtu siç është e parashikuar në buxheti, për vitin 2024, Rama tha se do të vijohet me rritjen e pagës mesatare në 900 euro.

Fjala e Ramës:

“Paga minimale këtë vit u rrit në vlerën e 40 mijë lekëve, që praktikisht përkon falë forcimit të monedhës vendase si asnjëherë më parë me 400 euro. Po ashtu kanë filluar të gjitha programet e mbështetjeve dhe kompensimeve qoftë për efekte e rritjes së kontributeve të sigurimeve. Pagat e sektorit publik kanë filluar të rriten ndjeshëm. Vitin e ardhshëm në qershor do kenë rritje tjetër të parashikuar në buxhetin e vitin 2024. Arsimtarët, ushtarakët punonjësit e policisë, mjekët dhe punonjësit e administratës do kenë rritje që do ta çojë pagën mesatare në sektorin publik në 900 euro”, tha Rama.