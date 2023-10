Rama nxjerr pamjet nga salla ku do të mbahet Samiti i Procesit të Berlinit: Në Piramidën e Diktatorit do të ulen armiqtë e tij të betuar

Sot, më 16 tetor 2023, Tirana mirëpret samitin e procesit të Berlinit.

Liderët e BE dhe të rajonit do të mblidhen në Tiranë dhe pritja do të mbahet në ambientet e Piramidës.

Para nisjes së Samitit, kryeministri Edi Rama ka ndarë në Facebook ambientet ku do të zhvillohet mbledhja.

“MIRËMËNGJES

dhe me tryezën e Samitit të parë të Procesit të Berlinit jashtë kufijve të BE-së, në Piramidën e Diktatorit në Tiranë, ku do të ulen armiqtë e tij të betuar, të cilët e shohin me respekt e me vlerësim gjithnjë e më të lartë Shqipërinë, që sot është gdhirë si Europa e Ballkanit, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama.

Kujtojmë se ky është Samiti i parë që mbahet jashtë kufijve të BE-së./Albeu.com