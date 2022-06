Rama nuk dorëzohet për satelitët: Do t’i kemi brenda vitit

Kryeministri Edi Rama nuk është dorëzuar për ngritjen e dy satelitëve, edhe pse dështoi me datën e caktuar herën e parë.

Rama u shpreh se brenda vitit vendi ynë do t’i ketë satelitët e tij që po ashtu do të japin kontributin e tyre edhe në sektorin e bujqësisë.

Në konferencën “Bujqësia me Teknologji dhe Inovacion”, kreu i qeverisë tha se inspektimi do të jetë nga qielli dhe s’do të ketë më inspektorë në territor.

“Na duhet të shtyjmë më shumë tek teknologjia dhe inovacioni. Nëse mbi 15 mijë fermerë duan naftë, po sa traktorë ka ky vend se nuk del llogaria. Ka një shkalë fiktiviteti. Si do të adresohet? Do të adresohet përmes teknologjisë dhe formalizimit. Nga një anë me regjistrin e tokës dhe vënien në përdorim dronët dhe satelitët, por që do të vijnë brenda këtij viti shpresoj dhe me faturat.

Naftën do ta marrësh por do të sjellësh faturat tani. Do vijë edhe raporti që ti ke marrë naftën dhe ke shitur. Për atë sasi do të vazhdosh të kompensohesh. Do të kërkojë kohën e vet. 5 mijë të tjerë janë në proces. Ne nuk kemi dashur ta bëjmë të vështirë dhe të lodhshme prandaj ne jemi duke punuar që inspektimin ky vend ta çojë në qiell. Ta bëjë me satelitë, drona dhe jo me inspektorë”, tha Rama.