Rama: Nuk do të ketë asnjë tabelë pa u miratuar nga bordi, ndryshe mbyllet pika e karburantit

Edi Rama gjatë një takimi me furnizuesit e naftës, ndër të tjera tha se do të ngrihet nje bord që do të kontrollojë të gjitha çmimet që vendosen nga karburantet.

Pjesë e bordit do të jenë edhe 5 nga furnizuesit në që janë të pranishëm në mbledhje.

Pjesë nga fjala e Ramës:

“Qeveria do të ndërhyjë në administrimin e furnizimit, bashkë me ju. Përmes një bordi kombëtar, të furnizimit me karburant dhe çdo ditë ju dhe qeveria, drejtori i tatimeve, drejtori i doganve, kryetari i autoritet të konkurencës do të jetë tryezë me 5 nga ju. Nuk do të këtë asnjë tabele në asnjë pikë karburati ku do shfqqet nje cmim që nuk është mirtatuar nga bordi, nëse dikush e bën këtë, do të humbasi pikën e karburantit,” tha Rama. /albeu.com