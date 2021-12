Rama: Në Samitin e “Open Balkan“do të ftojmë Greqinë, Italinë dhe Hungarinë

Kryeministri Edi Rama, nga konferenca e përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe presidentin serb Aleksandër Vuçiç, tha se në 6 muajt e ardhshëm do të ftojnë Greqinë, Italinë e Hungarinë për të nisur me to nismën e “Open Balkan”.

‘Ne kemi vendosur sot të ftojmë në 6 muajt në vijim, sepse na duhet të përgatitemi mirë, ndërkohë që Samitin e ardhshëm na duhet të trajtojmë barrierat tarifore, në samitin vijues duam të kemi, Italinë, Greqinë dhe Hungarinë, sa për ta nisur, së bashku me ne në Samitin e Ballkanit të Hapur, Kemi kuptuar se nuk mjafton për tregtarët, importues, prodhues që të kenë tregti të lirë plotësisht si ata në BE, por ata kanë nevojë edhe të kenë më pak pengesa kur mbërrijnë në BE. Do të nisim të komunikojmë me vendet e BE dhe të përpiqemi ta bëjmë procesin bashkë, për tregun e përbashkët të rajonit me procesin e hyrjes në tregun e përbashkët europian. Kjo është mënyra sesi ndihmon Ballkani i Hapur. Kush na besoj, nëse nuk jemi ne gjendje të tregojmë me vepra se mund të jemi në nivelin e sjelljes së BE-së.”, tha Rama./albeu.com