Rama: Në korrik 2024, Formula 1 e garave botërore të ujit vjen në Pogradec

Përmes një postimi në Facebook, kryeministri Edi Rama shprehet se në korrik të vitit të ardhshëm në Pogradec do të vijë Formula 1 e garave botërore të ujit.

Rama shkruan se 43 skuadra nga e gjithë bota do ta kthejnë Pogradecin në kryeqendrën botërore të sporteve ujore për 7 ditë.

Postimi i Ramës:

dhe me FORMULA 1 të garave botërore të ujit, e cila vjen në Pogradec në korrik 2024, si pararendëse e FORMULA 1 në garat me makina, që do të vijë në Elbasan pas pak vitesh, kur të kemi përfunduar cirkuitin e kaluar të gjitha testet e kërkuara, ju uroj një ditë të mbarë

*43 skuadra nga e gjithë bota do ta kthejnë Pogradecin në kryeqendrën botërore të sporteve ujore për 7 ditë, sepse Shqipëria e Turistike tanimë është ngjitur në një nivel të ri./albeu.com