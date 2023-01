“Rama, kungull”, Kryemadhi krahason politikanët me perime: Basha fluturoi me presh, na mori dhe ne me vete

Deputetja e LSI-së Monika Kryemadhi e ftuar në “Zemër Luana”, gjatë një loje ka krahasuar politikanët dhe njerëz të ekranit me perime dhe lule.

Mes atyre që krahasoi me perime ishte kryeministri Edi Rama, të cilin e vendosi pranë kungullit, duke thënë se po ushqen popullin me fara kungulli.

Nga ana tjetër Bashën e vendosi pranë preshit. “Ka fluturuar me presh dhe na ka marrë edhe neve me vete”, tha ajo.

Ndërsa Ilir Metën e krahasoi me Pemën e Jetës, Grida Dumën me manushaqe, Encën me karajfil, Xhensila Myrtezajn me lulen Jasminën, Majlinda Bregun me Menten, Alban Dudushin me patate, Olti Currin me kaktus./albeu.com