Rama konferencë të përbashkët me Abazoviçin: Marrëdhëniet tona më shumë se miqësore, në vjeshtë mbahet në Shqipëri samiti i Procesit të Berlinit

Pas ceremonisë së firmosjes së marrëveshjeve mes dy qeverive, Kryeministri Rama dhe homologu malazez Dritan Abazoviç kanë dalë në konferencë për mediat.

Rama tha se marrdhëniet midis Shqipërisë dhe Malit të Zi janë më shumë se miqësore. Gjatë fjalës së tij kryeministri i Shqipërisë tha se në vjeshtë do të mbahet në Tiranë samiti i Procesit të Berlinit.

“Dëshiroj të shpreh falënderimet edhe në emër të të gjithë delegacionit tonë sepse edhe një herë tjetër ne e kemi ndjerë ngrohtësinë e mikpritjes dhe afrimitetin vëllazëror mes nesh. Shqipëria dhe Mali i Zi janë më shumë sesa fqinj dhe mund të bëjmë shumë më shumë. Ne takohemi në një moment shumë sfidues edhe për vetë Evropën ndaj edhe vlera e kësaj vëllazërie është shumë më e madhe. Si vizita jonë në Kiev si përpjekjet tona të përbashkëta në këto sfida janë themeli për tu thelluar marrëdhëniet tona më shumë. Një lufta ka nisur jo thjesht për të shkatërruar Ukrainën por edhe për të gjunjëzuar Evropën por edhe në këto kushte ne kemi ecur para drejt BE-së. Kemi parë se si më në fund Bashkimi Evropian është bërë më i ndjeshëm për rajonin, Shqipëria dhe Maqedonia e veriut hapën negociatta, Kosova mori një datë për liberalizimin e vizave, Bosnja mori statusin kandidat apo ashtu si u mbajt për herë të parë një samit i BE në Tiranë apo në Mal të Zi një tjetër samit. Të gjitha këto janë pozitive por BE është një korsi e përbashkët. Unë dëshiroj ta falënderoj Kryeministrin për angazhimin e tij në vetë të parë për të gjithë këtë proces, ashtu sikundër dëshiroj ta falënderoj edhe për shprehjen e dëshirës për të organizuar një samit të Ballkanit të Hapur në qendër këtu në Mal të Zi, ndërkohë që procesi i Berlinit do të ketë samitin e vet në Tiranë në fillim të vjeshtës, data do të përcaktohet në takimin që do të kem me Kryeministirn Scholtz së shpejti në Berlin”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama dhe homologu i tij malazez Dritan Abazoviç firmosën Deklaratën e Përbashkët dhe Marrëveshjen Bilaterale për ndërtimin e urës në lumin Buna.

Ura 310 metra e gjatë do të shkurtojë rrugën nga Mali i zi drejt Shqipërisë duke kaluar nga Ulqini drejt Velipojës, nga 70 kilometra në vetëm disa kilometra.

Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Malit të Zi zhvilloi sot mbledhjen e dytë të përbashkët të kabineteve qeveritare.

Mbledhja u zhvillua në Podgoricë, ndërsa e para është mbajtur në Shkodër, në korrik të vitit 2018.

Mbledhja në ndërtesën e re të Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Podgoricë zgjati më shumë se dy orë dhe fokusua te projektet që kanë rëndësi për të dyja vendet.

/albeu.com/