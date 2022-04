Rama “injoroi” raportin e publikuar nga DASH, vjen reagimi i Alibeajt

Deputeti i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, ka reaguar pas “injorimit” nga ana e kryeministrit Rama të raportit të DASH.

Alibeaj është shprehur se Rama minimalisht me të lexuar raportin e DASH, duhet të kishte dhënë dorëheqjen.

Postimi i plotë i Enkelejd Alibeajt:

Një kryeministër normal që pushtetin e ka fituar me votë të lirë, sapo të kishte lexuar raportin e DASH, do të kishte dhënë dorëheqjen. Qoftë për moral politik e qoftë për interes publik.

Por shqiptarët as e kanë normal dhe as të zgjedhur me votë të lirë, por me votë të blerë nga non grata e grupet kriminale me të cilët ndan pushtetin prej 8 vitesh.

Nuk pritej që Edi Rama të thoshte asgjë tjetër veç batutave bajate me humor shterp për ti ikur thelbit të raportit: Qeveria e tij është e korruptuar në çdo qelizë të saj dhe ai e ka pushtetin e vjedhur dhe ai vetë është koka e këtij korrupsioni.

Edi Rama nuk duhet të jetë pas një viti në qeveri, pasi do të thotë sërish se raporti i ardhshëm, është copy paste i vitit të shkuar.

Peshku (i madhi) ka plasur me kohë sheshit, e po qelb dynjanë! Ashtu si plehrat rreth inceneratoreve. Njerëzia ka zënë hundët, kurse Rama ka zënë sytë!/albeu.com/