Rama i kujton Bashës 17 Majin: E vetmja natë që mbaj mend

Kryeministri Edi Rama deklaroi se Partia Demokratike është marrë peng nga Sali Berisha dhe Lulzim Basha.

Komentet Rama i bëri për Zërin e Amerikës, ku nuk hezitoi t’i kujtonte Lulzim Bashës takimin e natës së 17 majit në vitin 2017.

Kujtojmë se në këtë datë pati një marrëveshje pas disa orësh mes Bashës dhe Ramës. Kjo datë sipas Lulzim Bashës ishte ditë e zezë për PD-në, ndërsa Rama u shpreh sonte se ishte e vetmja natë që mban mend nga opozita.

“Është një pengmarrje e opozitës nga dy personazhe. Njëri non grata nga SHBA. Që është fundi i botës së një lideri. Ndërsa tjetri një humbës serial që flet sikur ka zbuluar Amerikën por është peng i vetvetes. Janë personazhe pa legjitimitet. Ne nuk kemi pasur opozitë gjatë gjithë kësaj periudhe. Nuk mbaj mend një ditë me një opozitë racionale e të arsyeshme. Gjatë qeverisjes mbase mbaj mend vetëm një natë me një opozitë racionale, por asnjë ditë. Ndaj po rrisim kapacitetin për të dëgjuar njerëzit. Pa dallime”, tha Rama./albeu.com/