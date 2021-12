Rama: Dyfishohet ndihma ekonomike për familjet që kanë 3 fëmijë minorenë

Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në Facebook shkruan se ndihma ekonomike për familjet që kanë 3 fëmijë nën moshën 18 vjeç.

Nga kjo, sipas Ramës, përfitojnë 15 mijë familje.

“Dyfishojmë ndihmën sociale për familjet me 3 fëmijë dhe e rrisim me 10% për të tjerat. Ligjërojmë me këtë buxhet pagën prej 30 mijë lekësh në muaj për naftëtarët e fierit për gjithë vitin 2022. Financojmë me 2.6 mlrd indeksimin e pensioneve, si edhe bonusin e fundvitit për pensionistët. Financojmë vijimin e vaksinimit. Duhet më shumë durim për Reformën në Drejtësi”, ka thënë më herë Rama në Kuvend/albeu.com